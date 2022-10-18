7000 гривень зникли з карткового рахунку жінки, яка зараз мешкає у Тернополі. Заявниця намагалася оформити грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану, а потрапила в шахрайську пастку.

Як правило, аферисти діють за вже перевіреною схемою. Вони розсилають SMS-повідомлення з інформацією про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. У повідомленні шахраї вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги.

За посиланням пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. Тобто аферисти використовують фішинг. Люди, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після цього зловмисники без труднощів привласнюють гроші.

Від такої афери й потерпіла 55-річна заявниця. За цим фактом слідчі Тернопільського РУП розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) ККУ.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та радять почерпувати інформацію з приводу фінансових виплат лише з офіційних джерел. Слід уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс.

Не варто переходити за сумнівними посиланнями та вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах, радять у відділі комунікації обласної поліції.