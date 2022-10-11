Зима вже не за горами, тож волонтери Тернополя відкрили на закупівлю та виготовлення буржуйок для наших військових.

Всіх українців просять не проходити повз і закинути кілька гривень на тепло для тих, хто щодня бореться з ворогом за наш мир і спокій, пише “20 хвилин”.

Хлопці мають бути в теплі

З початку вересня тернополянин Олег Демидась спільно з херсонським переселенцем Олександром Кобцем виготовляють буржуйки для наших захисників. За місяць активної роботи вони власноруч зробили та відправили майже 10 буржуйок у гарячі точки.

– Ми сиділи на вулиці й помітили, що вечори вже не такі і теплі як хотілося. Тоді замислилися, якщо нам холодно з чашкою чаю та в пледах, то як там нашим захисникам, які сидять в окопах і сплять майже на землі. Вирішили, маємо їм обов’язково допомогти. На думку спала ідея створювати буржуйки власноруч і відправляти у гарячі точки, – каже Олександр Кобець.

Волонтери створюють буржуйки зі старих газових балонів. Враховуючи те, що основа вже є, залишаються витрати лише на додаткові труби та диски для болгарки. Балони збирають по знайомих та небайдужих місцевих жителях.

– Олег Демидась запропонував взяти за основу газові балони. Тоді я написав пост у соціальній мережі і люди почали відгукуватися. Хтось давав один, а хтось і два балони. Ось так за дві доби пан Олег поступово і перетворює їх на засоби обігріву для ЗСУ. Намагаємося зробити буржуйки багатофункціональними, щоб захисники і речі підсушили, і чай підігріли, – додає пан Олександр.

Донать на буржуйки

Наразі буржуйки тернопільських волонтерів вже служать засобом обігріву для захисників на південному та східному напрямках, але цього замало. Олександр та Олег отримали запит від військових на виготовлення понад 20 буржуйок. Тож вони звертається до всіх небайдужих з проханням – долучитися до збору 100 тисяч гривень і таким чином зігріти військових.

– Для помсти потрібно, щоб нашим хлопцям було тепло. Я не Сергій Притула чи Сергій Стерненко, я не вмію збирати мільйони, але вірю, нам під силу зібрати 100 тисяч гривень. За ці гроші нам вдасться купити 15-20 вже готових буржуйок, а також закупити матеріал на виготовлення власних. На сьогодні нам задонатили вже 47 880 гривень. Приємно отримувати кошти і від жителів, які ще досі залишаються на території тимчасово окупованої Херсонщини. Разом ми зможемо перемогти, – наголошує він.

Приєднуйтеся до волонтерства і ви! Скидайте на картку посильну для вас суму. Кожні 100 гривень будуть використані у правильному напрямку. Після зібрання коштів та відправки буржуйок у гарячі точки волонтери обіцяють звіт.

Задонатити можна на благодійну банку або за реквізитами: 5375411201019069 – Олександр Кобець.