У Тернополі завершили рятувальні роботи після російського ракетного удару: кількість загиблих зросла до 34

У Тернополі офіційно завершено пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару, який стався 19 листопада. Як повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух, кількість жертв зросла до 34 осіб

“Станом на зараз ми можемо говорити, що загинули 34 людини. Серед них 33 вже опізнані. Над встановленням однієї особи ще працюють судмедексперти”, – розповів Пастух “Укрінформу”.

Роботи тривали чотири доби й завершилися 22 листопада о 18:00. Основні зусилля рятувальників були зосереджені на двох місцях удару, зокрема на багатоквартирному будинку, який зазнав суттєвих руйнувань. Частина мешканців опинилася під завалами або була заблокована у квартирах. Рятувальники одночасно гасили пожежі та розбирали пошкоджені конструкції.

До операції залучили підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологів, медиків, психологів та важку техніку. Значну частину робіт виконували вручну на рівні 5–6 поверхів через складні умови.

Офіційні дані станом на завершення робіт:

загинуло — 34 людини, серед них 6 дітей;

травмовано — 94, серед них 18 дітей;

зниклими безвісти вважаються — 6 людей, з них 1 дитина;

врятовано — 46 людей, серед них 7 дітей;

вивезено понад 1298 тонн будівельного сміття.

Під час розбору завалів рятувальники також знайшли та передали власникам трьох домашніх тварин — двох кішок і папугу.

Пошуково-рятувальна фаза завершена, нині тривають слідчі дії.