З 19 липня у Тернополі планується відкрити дорогу для проїзду громадського та приватного транспорту на перехресті вулиць Татарська-Глибока.

На цій ділянці проводився ремонт дорожнього покриття з 20 червня, оскільки там систематично спостерігалося аварійне просідання дорожнього полотна, що вказувало на проблеми з водовідведенням, зливовою каналізацією та водопроводом. До проведення ремонту були залучені як дорожні організації, так і комунальні підприємства, що відповідають за підземні комунікації.

Відтак, на перехресті вулиць вже влаштовано новий шар асфальтобетонного покриття, а КП «Тернопільводоканал» проведе роботи з промивання мережі, після чого рух на цій ділянці для усього громадського та приватного транспорту буде відновлено.