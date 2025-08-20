У Тернополі, завдяки фінансуванню «Креатор-Буд», відкрили оновлену ДЮСШ з водних видів спорту

У Тернополі на веслувальній базі по вулиці Білецькій відбулося урочисте відкриття оновленої дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) з водних видів спорту. Заклад отримав сучасні новозбудовані елінги та адміністративний корпус із функціональним обладнанням.

Пише Місто з посиланянм на тг-канал міського голови Тернополя Сергія Надала.

Особливістю школи є унікальні для України заняття з вітрилового спорту комунальної форми власності, які дозволяють виховувати юних спортсменів на високому рівні. Будівництво комплексу стало можливим завдяки фінансуванню компанії «Креатор-Буд» під керівництвом Ігоря Гуди, без залучення бюджетних коштів. Цей проєкт є яскравим прикладом соціально відповідального бізнесу та вагомим внеском у розвиток спортивної інфраструктури міста.

На сьогодні в ДЮСШ тренується близько 200 дітей, і кількість вихованців постійно зростає. Оновлена школа відкриває нові можливості для розвитку водних видів спорту в Тернополі, сприяючи вихованню майбутніх чемпіонів.