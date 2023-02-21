У Тернополі затримали ще одного наркомана

У Тернополі продовжують виявляти громадян, які мають з собою, ймовірно, заборонені речовини.

Так, сьогодні, близько 9-ї години, патрулюючи на вулиці Тролейбусній, інспектори помітили підозрілого чоловіка. Охоронці порядку зупинили громадянина. Під час спілкування з поліцейськими, останній помітно нервував та весь час тримав руки в кишенях.

Патрульні провели, відповідно до закону, поверхневу перевірку та виявили у чоловіка два шприці з невідомою рідиною білого кольору, ймовірно, наркотичною.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.