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У Тернополі затримали ще одного наркомана

21.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події

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У Тернополі продовжують виявляти громадян, які мають з собою, ймовірно, заборонені речовини.

Так, сьогодні, близько 9-ї години, патрулюючи на вулиці Тролейбусній, інспектори помітили підозрілого чоловіка. Охоронці порядку зупинили громадянина. Під час спілкування з поліцейськими, останній помітно нервував та весь час тримав руки в кишенях.

Патрульні провели, відповідно до закону, поверхневу перевірку та виявили у чоловіка два шприці з невідомою рідиною білого кольору, ймовірно, наркотичною.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.

 

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