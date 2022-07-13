Патрульні виявили чоловіка, який мав при собі, ймовірну, зброю.

Учора, близько 16-ї години, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від небайдужого громадянина, що на вулиці Князя Острозького перебуває чоловік, який має при собі зброю. Заявник описав зовнішність підозрілого громадянина та розповів у якому напрямку рухається останній.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, виявили та зупинили, ймовірного правопорушника. Патрульні, відповідно до закону, провели поверхневу перевірку та знайшли у чоловіка, ймовірно, заборонені предмети. Громадянин мав при собі мисливський ніж із руків’ям більше 9-ти сантиметрів, що може застосовуватись як холодна зброя, та предмет, схожий на пістолет.

Охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин. Наразі, по цій події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.