Під час проведення системних заходів з викриття та нейтралізації ворожої агентури контррозвідники СБУ викрили громадянина Республіки Білорусь, який, незважаючи на заборону в’їзду на територію України, незаконно перетнув кордон та оселився в передмісті Тернополя під зміненим прізвищем.

За порушення порядку та правил перебування в Україні іноземця у 2018 році примусово видворили за межі нашої держави та винесли йому заборону повторного в’їзду строком на три роки. Однак, не зважаючи на застосовані до нелегала обмеження, вже у липні наступного року іноземець змінив паспорт і повторно приїхав в Україну з надією, що нове прізвище допоможе йому уникнути відповідальності.

Після викриття білоруса та завершення всесторонньої перевірки обставин його незаконного перебування на території України іноземець постав перед судом за обвинуваченням у порушенні ст. 332-2 Кримінального кодексу України (незаконне перетинання державного кордону України).

Вироком суду обвинуваченого визнано винним та засуджено до 2,5 років позбавлення волі умовно із випробувальним терміном на 1 рік. Контрдиверсійні заходи СБУ з пошуку та блокування потенційних загроз державній безпеці України тривають.