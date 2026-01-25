У Тернополі засудили комунальника, який за гроші «вирішував питання» з військовою службою

ернопільський міськрайонний суд визнав винним майстра комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» у зловживанні впливом та засудив його до реального позбавлення волі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок суду від 22 січня.

Як встановив суд, восени 2024 року обвинувачений запропонував знайомому за 6 тисяч доларів США вплинути на посадових осіб Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За ці кошти він обіцяв зняти чоловіка з розшуку за порушення правил військового обліку та домовитися про виготовлення військово-облікових документів. За його вказівкою 3 тисячі доларів було залишено на станції технічного обслуговування.

Крім того, у листопаді 2024 року цей же чоловік запропонував військовослужбовцю допомогу у звільненні з військової служби на підставі акту обстеження сімейно-майнового стану. За вплив на посадових осіб, які мали оформити відповідні документи, солдат перерахував на банківську картку обвинуваченого 147 тисяч гривень.

Також упродовж листопада 2024 — січня 2025 року комунальник отримав ще 6 тисяч доларів від іншого громадянина за сприяння у постановці на військовий облік.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та підтвердив, що отримував неправомірну вигоду від трьох осіб за вирішення питань, пов’язаних із військовим обліком, зняттям із розшуку та звільненням із військової служби. Раніше він не був судимий та має неповнолітніх дітей.

Прокурор і захисник у судових дебатах просили призначити покарання у вигляді штрафу. Однак суд не погодився з такою позицією, наголосивши, що злочини були вчинені під час повномасштабної війни, мали системний характер і відбувалися протягом короткого проміжку часу. Також обтяжувальною обставиною стало повторне вчинення злочину.

У підсумку суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 4 років реального позбавлення волі.