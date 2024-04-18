У Тернополі засудили екскерівника податкової та його сина, які вимагали хабар 40 тисяч доларів

У Тернополі до 6 років позбавлення волі засудили екскерівника податкової інспекції та його 3 спільників за вимагання 40 тис. доларів США неіснуючого боргу.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури визнано винними у вимаганні з погрозою вчинення насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, колишнього начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області, який вимагав разом із 3 спільниками 40 тис доларів США неіснуючого боргу в тернополянина (ч. 3 ст.189 КК України). Експосадовця засуджено до 6 років позбавлення волі, його сина – до 5 років 6 місяців, а двох спільників

за примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань

(ч. 3 ст. 355 КК України) – до 4 років ув’язнення.

Прокурор довів у суді, що екскерівник податкової інспекції разом із своїм сином, залучивши ще двох жителів Тернопільщини, яким повідомлено неправдиву інформацію про наявність боргу у потерпілого, вимагали у громадянина 40 тисяч доларів США. Ці кошти потерпілий мав віддати за нібито привласнену ним продукцію під час його роботи на підприємстві, керівником якого був син експосадовця.

При отриманні частини «боргу» в сумі 10 тис доларів США вимагачів затримали правоохоронці.

Розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

Вирок ще не набрав законної сили.