Із Кременця Олена Верескун зателефонувала п’ятьом колегам-викладачам, які перебували в Україні. Директорка технікуму залишилася в Маріуполі і, за розповідями колишніх студентів, там намагається відкрити заклад на окупованій території.

“А 9 травня вийшов наказ про переміщення нашого навчального закладу до Тернополя. І уже 12 травня ми змогли дистанційно відновити освітній процес. Є студенти, які так і не виходять на зв’язок. Частина студентів, які в Маріуполі, хочуть навчатися тут, але через певні причини не можуть. Найбільшою нашою проблемою є технікуми-клони, бо не всі студенти та батьки розуміють, що це уже різні навчальні заклади. Там, наприклад, говорять нісенітниці, що ніби-то, на відміну від українських навчальних закладів, у цих клонованих навчальних закладах платитимуть стипендію. У кожного із наших студентів своя історія. В одного хлопця мама та бабуся загинули, а батько залишився у Маріуполі. Це лише одна історія. Є студенти, які хочуть і зараз переїхати до Тернополя, але тепер подолати цю відстань майже неможливо. Один наш викладач їхав до нас через Росію, Прибалтику, Німеччину та Польщу”.

За словами жінки, зараз навчання у технікумі відбувається онлайн. Але планують запросити студентів на практику.