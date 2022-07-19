Відсьогодні, 19 липня, у Тернополі розпочав роботу безкоштовний денний літній табір «Збиранка». Діти зможуть цікаво та з користю провести час протягом тижня, пише “Файне місто”.

Малеча може відвідати табір з 18 по 29 липня. Заняття відбуватимуться у 2 групи:

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18-22.07 – одна зміна дітей у дві вікових групи

25-29.07 – інша зміна дітей у дві вікових групи

Діти 10 – 12 років будуть займатись зранку (9:30 – 13:00), старші – 13-15 років – після обіду (14:00 – 17:30). Протягом цього часу вони гратимуть у командні ігри, малюватимуть та навчатимуться у незвичних форматах.

Усі приміщення табору обладнанні сховищем у разі повітряної тривоги. Попередньо буде проведений інструктаж, як діяти у таких випадках.

Заняття проводять вчителі-учасники програми “Навчай для України”. У них понад рік досвіду вчителювання з позитивним від дітей відгуками, а ще, як заявляють організатори, вони проактивні і дуже люблять взаємодіяти з дітьми.