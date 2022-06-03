У Тернополі вуличним музикантам заборонили співати пісні російською мовою.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на рішення виконавчого комітету міської ради міста.



Зокрема, “неприпустимості публічні використання творів російською мовою, в тому числі які провокують розпал ворожнечі на національному, релігійному ґрунті чи мають нецензурний характер”.



Музикантам також заборонили виступати у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних засобів, у дні трауру, дні пам’яті та на час проведення культурно-масових заходів.



Окрім того, рішенням затвердили перелік локацій, умови та час проведення вуличних виступів у Тернополі.



Як пояснив міський голова Сергій Надал, у місті є багато місцевих та музикантів з інших регіонів, які виступають та збирають кошти на потреби Збройних сил України.



“Тож, аби уникнути непорозумінь, скарг від тернополян та гостей міста на шум чи гучну музику, було визначено місця, де можна використовувати звукопідсилювальну апаратуру для вокалу чи інструментів”, – каже він.



Усього в місті погодили 18 локацій для виступів у центрі, паркових зонах та житлових кварталах. На одній локації впродовж дня музикант чи гурт можуть безперервно виступати не довше двох годин, а час між виступами повинен тривати не менше 30 хвилин.

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