Правоохоронці викрили тернопільського «волонтера», який продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ.

Про затримання зловмисника розповіли у пресслужбі Державного бюро розслідування.

У повідомленні вказано, що детективи ДБР завершили розслідування у справі щодо псевдоволонтера.

“Мешканець Тернополя ввіз в Україну бронежилети та шоломи. Амуніцію на пожертви не байдужих громадян за кордоном купував його брат. Прикриваючись документами від місцевого благодійного фонду, бронежилети і шоломи ввезли в Україну як гуманітарну допомогу. Однак амуніція пропускалася не до благодійної організації, а на приватний склад, звідки її потім продавали.” – повідомляють у ДБР.

Слідчі з’ясували, що мешканець Тернополя ввіз в Україну шоломи та бронежилети як гуманітарну допомогу.

Обвинувальний акт у справі скерували до суду. Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.