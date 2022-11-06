Улюблені хіти від справжньої легенди української естради – Івана Поповича, які підкорили серця не одного покоління та які неможливо не підспівувати, прозвучать 21 листопада у тернопільському Драмтеатрі. Початок концерту о 19:00.

Свій концерт Іван Попович присвячує усім українцям: «Я впевнений, що немає нації більш сміливішої, мудрішої та сильнішої нації, аніж українська. Я об’їздив за свій довгий творчий шлях майже увесь світ, тому переконуюсь щоразу наскільки сильними у нас є українці».

Символічно, що концертна програма має назву «Україно, я тобою горджуся» та названа на честь нової композиції Івана Поповича, яку він презентував нещодавно. У програмі прозвучать хіти легенди, які не один рік у всіх на слуху та які любить і знає чи не кожен: «Золото Карпат», «Розлук не буде», «Василино», «Закарпаття моє», «Верховино, мати моя», «Гуцулянка».

https://www.youtube.com/watch?v=tSEOpfM1tc4

Гості події почують також трішки лірики та лірико-патріотичних пісень. Зокрема, прозвучить «Реквієм для матері», або просто «Молитва». «Цей твір я написав на вірш Івана Петровція, де мати проводжала на війну двох синів, які не повернулися додому. У цій композиції, у самому кінці, криком притаманному Івану Поповичу, я проклинаю війни: «Чого чекаєте ви мамо, чого вас погляд занімів, тривога ваша над полями не за своїх, за всіх синів», – розповідає Іван Попович.

Також на подію як почесні гості будуть запрошені військові, а також мами, дружини, діти загиблих захисників. Не обійдеться і без сюрпризів.

https://youtu.be/ZRB9XdqI6c4

«Гостями концерту буде співачка і ведуча Роксолана Калин, заслужений артист України, один із кращих гумористів сьогодення в Україні Ігор Чепіль, який уміє тримати аудиторію. Окрім цього, разом з Іваном Поповичем в Тернополі виступить також дуже хороший великий колектив, який представляє одяг з усіх регіонів України», – запрошують на концерт організатори.