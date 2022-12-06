У Тернополі з нагоди Дня Збройних Сил України нагородили військових

6 грудня ми відзначаємо День Збройних Сил України – свято українських Воїнів, Лицарів, Захисників!

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Наша країна вже дев’ятий рік веде війну з російським агресором, ось уже 10-ий місяць нам доводиться протистояти повномасштабному вторгненню. Ми вистояли і продовжуємо боротьбу, адже наші рубежі захищає армія, яка не просто професійно виконує свою роботу, а ще й кожен солдат якої є справжнім патріотом, вірним сином своєї землі.