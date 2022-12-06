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У Тернополі з нагоди Дня Збройних Сил України нагородили військових

06.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф

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6 грудня ми відзначаємо День Збройних Сил України – свято українських Воїнів, Лицарів, Захисників!
Наша країна вже дев’ятий рік веде війну з російським агресором, ось уже 10-ий місяць нам доводиться протистояти повномасштабному вторгненню. Ми вистояли і продовжуємо боротьбу, адже наші рубежі захищає армія, яка не просто професійно виконує свою роботу, а ще й кожен солдат якої є справжнім патріотом, вірним сином своєї землі.
У цей святковий день бажаю міцного здоров’я, добра та родинного благополуччя всім, хто носить горде звання українського військовослужбовця. Нехай ваша служба проходить легко, а дома завжди чекають. Нехай наша армія з кожним роком стає лише професійнішою, хай ворог боїться та поважає, а заслужені нагороди знаходять своїх Героїв. Повертайтеся завжди у повному складі і нехай ваші військові перемоги прославляють Тернопільщину та Україну – зазначив Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Автор: Роман Васильович

Мітки: День Збройних Сил України

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