У Тернополі з концертом виступить найяскравіший композитор і піаніст-неокласик Єгор Грушин

Найнеповторніша та найромантичніша подія цієї зими! 13 лютого на сцені Драмтеатру виступить найяскравіший український композитор і піаніст Єгор Грушин.

Цього вечора музикант презентуватиме свій новий альбом “In Time”. Початок події о 19:00, повідомили організатори Clever Production .

Єгор Грушин – відомий український композитор і піаніст у стилі неокласика. Сучасна класика (modern classical music, neoclassical) – легка для сприйняття, насичена різноманітними мелодіями та паттернами. У світі представниками цього стилю є Людовіко Ейнауді, Оулавюр Арнальдс, Нільс Фрам, Макс Ріхтер та ін.

За понад 10 років творчості Єгор Грушин дав понад 400 концертів і презентував 6 альбомів. Видав збірку фортепіанних творів, став автором саундтреків до українських фільмів та серіалів. Восени 2016 року Єгор Грушин отримав відзнаку за розвиток культури і потрапив у ТОП-100 найвпливовіших людей Львівщини. В 2019 році завершив свій річний тур у підтримку альбому “Ritorno” концертним туром у Китаї, фіналом якого став сольний концерт у Шанхаї.

Шостий авторський альбом “In Time” Єгора Грушина мав бути презентований ще у березні минулого року, але через повномасштабне вторгнення рф вийшов у квітні 2022-го. Відповідно тур був перенесений на рік. Альбом вийшов на шведському топовому лейблі альом “1631 Recordings” і вже отримав більше мільйона прослуховувань, схвальні відгуки та любов слухачів.

“Окрім презентації альбому, на концерті звучатиме багато нових творів, які написані вже після повномасштабного вторгнення, багато пісень, що навіть ще не були у релізі, тобто слухачі матимуть нагоду почути їх вперше саме на концерті. І все це відбуватиметься у супроводі струнних, разом зі мною виступатимуть хлопці з львівського гурту “Рококо”.

Усіх запрошуємо, адже ми дуже давно не виступали в Тернополі, тож дуже скучили за концертами та слухачами, мріємо зустрітись, обмінятись енергією та хорошими емоціями у ці непрості часи. І, звісно ж, зробити хорошу справу – долучитися до допомоги ЗСУ!” – запрошує на концерт Єгор Грушин.

Частина коштів з проданих квитків та з мерчу, який можна буде придбати на концерті, будуть передані на потреби ЗСУ. Подія відбудеться в рамках туру на підтримку нового альбому.

Квитки за посиланням: