У Тернополі з евакуаційного потяга зустріли понад пів сотні евакуйованих з Донеччини (фото)

Діти і дорослі прибули до нашої області з Донеччини, шукаючи порятунку.

Більше пів сотні дорослих та дітей зустріли 11 листопада тернопільські рятувальники з евакуаційного потяга.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Тернопільській області.

Всі ці люди прибули до нашої області з Донеччини, шукаючи порятунку.

Спільно з рятувальниками працювали психологи ДСНС. Роботи вистачало усім. Адже крім фізичної допомоги наляканих війною та відірваних від звичного життя людей ще й потрібно було підтримати морально, надати інформаційну та психологічну допомогу.