12.11.2022 17:05

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі з евакуаційного потяга зустріли понад пів сотні евакуйованих з Донеччини (фото)

12.11.2022

Роман Васильович

15

Тернопільщина, Війна з рф

Поширити:

Діти і дорослі прибули до нашої області з Донеччини, шукаючи порятунку.

Більше пів сотні дорослих та дітей зустріли 11 листопада тернопільські рятувальники з евакуаційного потяга.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Тернопільській області.

Всі ці люди прибули до нашої області з Донеччини, шукаючи порятунку.

Спільно з рятувальниками працювали психологи ДСНС. Роботи вистачало усім. Адже крім фізичної допомоги наляканих війною та відірваних від звичного життя людей ще й потрібно було підтримати морально, надати інформаційну та психологічну допомогу.

Автор: Роман Васильович

Мітки: переселенці, переселенці на Тернопільщині, евакуаційні потяги

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах