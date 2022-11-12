У Тернополі з евакуаційного потяга зустріли понад пів сотні евакуйованих з Донеччини (фото)

Діти і дорослі прибули до нашої області з Донеччини, шукаючи порятунку.
Більше пів сотні дорослих та дітей зустріли 11 листопада тернопільські рятувальники з евакуаційного потяга.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Тернопільській області.
Всі ці люди прибули до нашої області з Донеччини, шукаючи порятунку.
Спільно з рятувальниками працювали психологи ДСНС. Роботи вистачало усім. Адже крім фізичної допомоги наляканих війною та відірваних від звичного життя людей ще й потрібно було підтримати морально, надати інформаційну та психологічну допомогу.