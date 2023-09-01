У Тернополі юнак вижив після падіння з сьомого поверху

Шокуючий випадок стався вчора, 31 серпня у Тернополі.

З квартири, що розташована на сьомому поверсі, випав молодий чоловік. Що дивно, він вижив!

Як повідомили у ДСНС, інцидент стався на вулиці Коновальця, 8. Молодик упав на прибудову першого поверху будинку. Можливо, саме це його і врятувало.

Відомо, що потерпілий – юнак 2003 року народження.

Рятувальники, котрі прибули на виклик, зняли хлопця з прибудови і передали медикам. Потерпілий був у свідомості. Згодом у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму живота і грудної клітки. Його доправили у лікарню швидкої допомоги.