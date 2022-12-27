У Тернополі визначили лауреатів Всеукраїнської премії Лепких за 2022 рік

У Тернополі 23 грудня у редакції газети «Свобода» відбулося підсумкове засідання Громадської ради з присвоєння Всеукраїнської премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких за 2022 рік.
Під час засідання члени Громадської ради (Віктор Уніят, Ігор Дуда, Богдан Мельничук, Михайло Андрейчин, Богдан Андрушків, Михайло Тимошик, Михайло Ониськів, Надія Волинець, Богдан Ткачик, Богдан Ничик, Надія Білик та ін.), обговоривши кандидатури та зважаючи на цьогорічний ювілей Богдана Лепкого, вирішили збільшити кількість цьогорічних лауреатів премії.
Отож, лауреатами Всеукраїнської премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких за 2022 рік стали:
Враховуючи ситуацію в Україні, Громадська рада вирішила вручити премії в індивідуальному порядку до Дня Соборності України, а цьогорічний фонд премії перерахувати на потреби ЗСУ.
Нагадаємо, що під час засідання у листопаді Громадська рада присвоїла Всеукраїнську премію ім. Братів Богдана та Левка Лепких за 2022 р. Головнокомандувачу Збройних сил України, генералу Валерію Залужному – за створення боєздатної армії й ефективну оборону та звільнення окупованих територій України від московських загарбників.
Цього року, як і минулого, матеріальну складову премії формує патріотична благодійна організація «Фонд Михайла і Мар’яни Головко».
Громадська рада з присвоєння Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких
На фото: портрети Богдана Лепкого (автор – лауреат Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких Микола Кафтан) та Левка Лепкого (автор – заслужений художник України Микола Шевчук).