У Тернополі виявили непридатне бомбосховище

У Тернополі досі виникають проблеми з бомбосховищами, окружна прокуратура подала позов до суду.

Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах держави до балансоутримувача про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання приведення у стан готовності захисної споруди цивільного захисту в м. Тернополі.

Прокурори з’ясували, що у воєнний час укриття, що перебуває на балансі одного із товариств знаходиться у незадовільному санітарному стані та не готове до повноцінного використання його як споруди цивільного захисту. Не зважаючи на вимоги уповноважених працівників ДСНС, порушення не усунуті й захисна споруда не може повноцінно виконувати свої функції. Відтак прокуратура подала позов.

Тернопільський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі.