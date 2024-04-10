У Тернополі виступить співак CHEEV: гостей чекає оновлена програма та всім відомі хіти «Гарно так», «Мрієшся», «Оберігати»

18 травня у ПК Березіль відбудеться великий концерт яскравого та талановитого CHEEV. Початок концерту о 19:00, повідомили організатори VINIL concert agency. Стиль CHEEV – це комбінація жанрів та альтернативи, в поєднанні з особливим вокалом та ліричним текстом.
«У цей вечір буде ГАРНО ТАК. На вас чекає неймовірна концертна програма з мега популярними хітами: «Гарно так», «Перший день», «Мрієшся», «Печаль», «Оберігати», «Більш немає крил», «Опівночі», «Де моя любов живе», «Не той герой» та іншими. Не пропустіть концерт у своєму місті! Приходьте та відпочиньте душею!», – запрошують організатори.
Нагадаємо, в кінці минулого року вийшов другий альбом артиста “Noir”, тож програма концерту буде оновленою, оскільки у ній будуть також пісні з другого альбому.
Як відомо, CHEEV — білоруський та український співак, автор і виконавець власних пісень. Лауреат Національної музичної премії «Ліра» у номінації «Відкриття року». Фіналіст білоруського нацвідбору на пісенний конкурс «Євробачення».
Квитки вже у продажу за посиланням. https://ternopil.karabas.com/ua/cheev-41/order/
Концерт відбудеться у межах всеукраїнського туру, який охопить багато українських міст, зокрема:
10.05 – Хмельницький
11.05 – Житомир
12.05 – Біла Церква
17.05 – Золочів
18.05 – Тернопіль
19.05 – Радивилів
24.05 – Рівне
25.05 – Володимир
26.05 – Новояворівськ
7.06 – Львів
8.06 – Буськ
9.06 – Червоноград
13.06 – Івано-Франківськ
14.06 – Коломия
15.06 – Сторожинець
16.06 – Бурштин
21.06 – Ужгород
22.06 – Хуст
23.06 – Мукачево