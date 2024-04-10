У Тернополі виступить співак CHEEV: гостей чекає оновлена програма та всім відомі хіти «Гарно так», «Мрієшся», «Оберігати»

18 травня у ПК Березіль відбудеться великий концерт яскравого та талановитого CHEEV. Початок концерту о 19:00, повідомили організатори VINIL concert agency. Стиль CHEEV – це комбінація жанрів та альтернативи, в поєднанні з особливим вокалом та ліричним текстом.

«У цей вечір буде ГАРНО ТАК. На вас чекає неймовірна концертна програма з мега популярними хітами: «Гарно так», «Перший день», «Мрієшся», «Печаль», «Оберігати», «Більш немає крил», «Опівночі», «Де моя любов живе», «Не той герой» та іншими. Не пропустіть концерт у своєму місті! Приходьте та відпочиньте душею!», – запрошують організатори.

Нагадаємо, в кінці минулого року вийшов другий альбом артиста “Noir”, тож програма концерту буде оновленою, оскільки у ній будуть також пісні з другого альбому.

Як відомо, CHEEV — білоруський та український співак, автор і виконавець власних пісень. Лауреат Національної музичної премії «Ліра» у номінації «Відкриття року». Фіналіст білоруського нацвідбору на пісенний конкурс «Євробачення».

Квитки вже у продажу за посиланням. https://ternopil.karabas.com/ua/cheev-41/order/

Концерт відбудеться у межах всеукраїнського туру, який охопить багато українських міст, зокрема:

10.05 – Хмельницький

11.05 – Житомир

12.05 – Біла Церква

17.05 – Золочів

18.05 – Тернопіль

19.05 – Радивилів

24.05 – Рівне

25.05 – Володимир

26.05 – Новояворівськ

7.06 – Львів

8.06 – Буськ

9.06 – Червоноград

13.06 – Івано-Франківськ

14.06 – Коломия

15.06 – Сторожинець

16.06 – Бурштин

21.06 – Ужгород

22.06 – Хуст

23.06 – Мукачево