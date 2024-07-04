У Тернополі – виставка книжкової ілюстрації Зіновії Юськів

В обласному художньому музеї експонується виставка ілюстрацій до дитячих книжок і українських народних казок львівської художниці Зіновії Юськів (1953–2008) із фондів Національного заповідника «Замки Тернопілля», які свого часу були подарував чоловік мисткині, редактор видавництва «Логос» Микола Барановський.

В експозицію входить 50 графічних творів, в яких – цілий казковий світ, сповнений тепла і доброти. Серед малюнків – ілюстрації до книг «По сто діток у хаті» М.Петренка, «Шпаки на колесах» О.Сенатович, «Мудрий слон» В.Поліщук та інші.

Зіновія Юськів народилася 18 травня 1953 року у Львові. Закінчила Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва. Працювала в галузі станкової графіки і книжкової ілюстрації.

Зіновія Юськів була активним учасником всеукраїнських і міжнародних виставок, лауреатом численних конкурсів, нагороджена преміями і дипломами за художнє оформлення та ілюстрацію книжок і журналів. Перелік видань, у яких вона брала участь, вкладаючи душу і мистецький хист, сягає сотні. Зокрема, захоплюють, створені нею персонажі до народних казок та дитячих книг. В кожному сюжеті – щирі почуття любові до рідного краю.