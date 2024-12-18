У Тернополі винесли вирок жительці Криму за співпрацю з російськими спецслужбами

У Тернополі до 12 років тюрми засудили жительку Сімферополя. У суді довели, що вона у Криму налагодила систематичний збір допомоги для російських військових.

Відомо, що 47-річній зрадниці інкримінували 1 частину 111-2 статті Кримінального кодексу — це пособництво державі-агресору. Окрім ув’язнення, суд їй заборонив обіймати посади у правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років.

“Після початку повномасштабного військового вторгнення росіян, жителька Сімферополя організувала збір речей для потреб російських військових. Збирала амуніцію та медикаменти. Вона робила це з власної ініціативи. Для збору використовувала соцмережі й месенджери”, — розповіли в СБУ.

Правоохоронці також повідомили, що до однієї зі створених нею соціальних спільнот входило близько чотирьох з половиною учасників. Їх вона систематично закликала передавати кошти або військове спорядження, чи предмети побуту збройним формуванням росіян.

“Жінка діяла за славними політико-ідеологічними мотивами. Оскільки зараз вона переховується на тимчасово окупованій території, то її оголосили в розшук і застосували спеціальну процедуру заочного засудження. Розслідування проводили слідчі УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури”, — йдеться у дописі.

Джерело: управління СБУ Тернопільської області.