На черговому засіданні сесії Тернопільської міської ради прийнято рішення про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до детального плану території житлового району «Південний» у м. Тернополі.

Рішенням передбачено внесення змін до детального плану території житлового району та розроблення нового мікрорайону «Південний-1». Це земельні ділянки, які з 2014 року були виділені учасникам АТО/ООС та пільговим категоріям громадян під індивідуальну житлову забудову. Зокрема, внесено корективи щодо здійснення там багатоквартирної житлової та громадської забудови, повідомляє Тернопільська міська рада.