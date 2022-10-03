На черговому засіданні сесії Тернопільської міської ради прийнято рішення про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до детального плану території житлового району «Південний» у м. Тернополі.
Рішенням передбачено внесення змін до детального плану території житлового району та розроблення нового мікрорайону «Південний-1». Це земельні ділянки, які з 2014 року були виділені учасникам АТО/ООС та пільговим категоріям громадян під індивідуальну житлову забудову. Зокрема, внесено корективи щодо здійснення там багатоквартирної житлової та громадської забудови, повідомляє Тернопільська міська рада.
«Свого часу було виділено близько 900 земельних ділянок учасникам АТО/ООС на вулиці Микулинецькій. Вони об’єднались у єдиний кооператив та прийняли рішення будувати не індивідуальне житло, а повноцінний житловий район з багатоповерховими забудовами з метою отримання житла для себе коштом інвесторів, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Раніше міська рада виділила кошти для проєктування детального плану цієї території, а сьогодні затверджуємо цю проєктну документацію».