У Тернополі встановили відреставровані столітні двері

У Тернополі в столітньому будинку на вулиці Олени Кульчицької встановили відреставровані двері. Два роки тому їх замінили на металопластикові. Тоді тернополяни виступили за збереження архітектурної спадщини міста та просили повернути оригінальні двері.

Про це пише “Суспільне.Тернопіль”.

Серед тих, хто вимагав повернути старовинні двері — Людмила Дрозд.

“Два роки тому відбувся такий скандал на рівні міста, адже були демонтовані історичні двері та встановлені сучасні. І ми бачимо, який зараз результат. Була впевнена, що двері не повернуть, або будуть повернуті кудись в інше місце. Мене приємно здивувало, що повернули на місце, відреставрували””, — розповіла Людмила Дрозд.

Реставрували двері у Львові. Керівник фірми з реставрації Ярослав Пащак розповів, вони були пошкоджені.

“Ми забрали двері з Тернополя, які вже були демонтовані. Двері були дуже пошкоджені. Передусім, то була дуже гнила та пошкоджена деревоточцями коробка. Також було пошкоджено лакофарбове покриття, не достатньо було декоративних елементів, різьби”.За його словами, найважче було позбутися багатошарового лакофарбового покриття”.

Реставратори доповнили елементи різьби, зробили вставки на коробку та дверні полотна. Відновили створки, які необідні для миття скла. Також почистили металеву фурнітуру, виготовили за існуючими зразками елементів, які необхідні, а саме елементи різьби та бракувало однієї завіси.

“Загалом робили ці двері ми два з половиною місяці, але з перервами”, — сказав Ярослав Пащак.

Довідково. Будинок на вулиці Олени Кульчицької, 5 у Тернополі — пам’ятка архітектури місцевого значення. Йому понад сто років, розповів краєзнавець Тарас Циклиняк. За його словами, будинок звели у 1908 році. Ця вулиця у минулому мала назву пасаж Адлера. Вона одна з небагатьох, які вціліли під час Другої світової війни.