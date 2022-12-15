У Тернополі встановили різдвяну шопку та прикрасили живу ялинку (фото)

У Тернополі готуються до новорічно-різдвяних свят. Цього року без головної ялинки та святкувань. Однак на Театральному майдані облаштували шопку, а на майдані Волі прикрашають иву ялинку.

Різдвяну шопку встановили у четвер, 15 грудня. Вона, традиційно, розміщена біля драмтеатру. Поруч облаштована резиденція святого Миколая, пише “20 хвилин”

На майдані Волі біля пам’ятника Данилові Галицькому прикрасили живу ялинку кульками, а на верхівку встановили зірку.

Як повідомила речниця міської ради Мар’яна Зварич, ялинку прикрасили працівники КП «Тернопільміськсвітло» іграшками, які є у наявності. Нові іграшки не закупляли.