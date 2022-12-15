16.12.2022 02:41

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У Тернополі встановили різдвяну шопку та прикрасили живу ялинку (фото)

16.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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У Тернополі готуються до новорічно-різдвяних свят. Цього року без головної ялинки та святкувань. Однак на Театральному майдані облаштували шопку, а на майдані Волі прикрашають иву ялинку. 

Різдвяну шопку встановили у четвер, 15 грудня. Вона, традиційно, розміщена біля драмтеатру. Поруч облаштована резиденція святого Миколая, пише “20 хвилин”

 

На майдані Волі біля пам’ятника Данилові Галицькому прикрасили живу ялинку кульками, а на верхівку встановили зірку. 

Як повідомила речниця міської ради Мар’яна Зварич, ялинку прикрасили працівники КП «Тернопільміськсвітло» іграшками, які є у наявності. Нові іграшки не закупляли.

Автор: Роман Васильович

Мітки: ялинка, шопка на площі

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