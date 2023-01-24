У Тернополі встановили нові дорожні знаки: як діяти пішоходам та велосипедистам

На окремих вулицях Тернополя встановлені нові дорожні знаки 5.93.1 “Суміжні пішохідний перехід та велосипедний переїзд”, а окремих вулицях Тернополя встановлені нові дорожні знаки 5.93.1 “Суміжні пішохідний перехід та велосипедний переїзд”, повідомили у патрульній поліції.

Цей інформаційно-вказівний знак позначає місця, де пішохідний перехід і велосипедний переїзд розташовані поруч на відстані не більше ніж 0,4 м один від одного.

Пішоходи:

перед тим, як переходити дорогу — зупиніться; Впевніться, що водій вас бачить та зупинився;

завжди дивіться по сторонах: спочатку вліво, а потім вправо;

перед переходом дороги зніміть навушники;

не користуйтесь гаджетами під час переходу;

візьміть дитину за руку;

очікуючи дозволенного сигналу світлофора, тримайтесь трохи далі від проїзної частини.

Велосипедисти:

якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов’язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою;

велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності — відповідно до вимог ПДР.