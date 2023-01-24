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У Тернополі встановили нові дорожні знаки: як діяти пішоходам та велосипедистам

24.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство

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На окремих вулицях Тернополя встановлені нові дорожні знаки 5.93.1 “Суміжні пішохідний перехід та велосипедний переїзд”, повідомили у патрульній поліції.

Цей інформаційно-вказівний знак  позначає місця, де пішохідний перехід і велосипедний переїзд розташовані поруч на відстані не більше ніж 0,4 м один від одного.

Пішоходи:

  • перед тим, як переходити дорогу — зупиніться; Впевніться, що водій вас бачить та зупинився;
  • завжди дивіться по сторонах: спочатку вліво, а потім вправо;
  • перед переходом дороги зніміть навушники;
  • не користуйтесь гаджетами під час переходу;
  • візьміть дитину за руку;
  • очікуючи дозволенного сигналу світлофора, тримайтесь трохи далі від проїзної частини.

Велосипедисти:

  • якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов’язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою;

 велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності — відповідно до вимог ПДР.

Теги: новини Тернополя, суспільство, ПДР, дорожні знаки

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