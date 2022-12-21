У Тернополі встановлять пам’ятник головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу (документ)

В обласному центрі у наступному році планують встановити монумент головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу.

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За дане рішення проголосували більшість депутатів.

До слова, Роман Шухевич (псевдо: «Білий», «Дзвін», «Роман Лозовський», «Степан», «Чернець», «Чух», «Тур», «Тарас Чупринка»; 30 червня 1907, м. Львів, Королівство Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина — 5 березня 1950, с. Білогорща, нині у складі м. Львова, Українська РСР, СРСР) — український політик, громадський і державний діяч, військовик.

Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів. Активний діяч ОУН.

Один з організаторів замаху на Станіслава Собінського та Еміліяна Чеховського. Учасник боїв на Красному полі на стороні Карпатської Січі.

Командир з боку українців українського військового підрозділу «Нахтігаль» у складі іноземних легіонів Вермахту (1941–1942).

Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії (1943—1950), голова Секретаріату Української головної визвольної ради (1943–1950).

Борець за незалежність України у XX сторіччі. Батько Юрія-Богдана Шухевича, старший брат Юрія Шухевича.