У Тернополі встановлять меморіальні таблиці трьом загиблим захисникам

Рішення про встановлення меморіальних таблиць на фасаді будинку на вул. Андрія Сахарова, 1 у Тернополі прийняли засіданні виконавчого комітету міської ради.

“На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради, розглянувши звернення ОСББ «Академіка Сахарова, 1», прийнято рішення про встановлення меморіальних таблиць на фасаді будинку трьом захисникам.

Так, на фасаді багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Андрія Сахарова, 1 будуть встановлені меморіальні таблиці військовослужбовцям Збройних сил України, учасникам російсько-української війни Писаревичу Ігору Григоровичу, Дмитріву Андрію Петровичу та Мартинюку Віталію Олександровичу” – інформують у міській раді.

Довідка:

Писаревич Ігор народився 17 травня 1971 року в місті Червонограді на Львівщині.

З початком російського вторгнення в Україну 2022 року повернувся з Канади, і одразу пішов у військкомат, де потрапив до Тернопільського територіального батальйону. Згодом добровільно написав рапорт і поїхав добровольцем на схід. Служив водієм стрілецького відділення військової частини А-7284. Загинув 28 квітня 2022 року під час обстрілу біля м. Рубіжного на Луганщині, внаслідок вибухів та осколків.

Дмитрів Андрій народився 11 грудня 1987 року у місті Бережани. Випускник Бережанської школи №3. Учасник російсько-української війни. Загинув 16 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання.

Мартинюк Віталій народився 11 січня 1988 року у селі Залісся Іване-Пустенської громади. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. 11 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області отримав несумісне з життям поранення внаслідок мінометного обстрілу противника.

Меморіальні таблиці вшанують пам’ять героїв, які віддали свої життя, захищаючи рідну землю та стануть символом вдячності за їхній героїзм в боротьбі за незалежність країни.