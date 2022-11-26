У Тернополі вшанували пам’ять жертв Голодомору

На знак пам’яті за тими, хто загинув голодною смертю і став жертвою репресій тоталітарного режиму у роки Голодомору, сьогодні, 26 листопада, на Театральному майдані запалили свічки.

Лампадки виклали у формі великого хреста.

Це визнання і засудження для нас є надважливим, адже історія – циклічна, а росія її фальсифікує і викривлює задля подальшого терору.