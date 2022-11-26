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У Тернополі вшанували пам’ять жертв Голодомору

26.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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На знак пам’яті за тими, хто загинув голодною смертю і став жертвою репресій тоталітарного режиму у роки Голодомору, сьогодні, 26 листопада, на Театральному майдані запалили свічки.

Лампадки виклали у формі великого хреста.

Станом на 2022 рік Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу визнали 22 країни світу.
Це визнання і засудження для нас є надважливим, адже історія – циклічна, а росія її фальсифікує і викривлює задля подальшого терору.
Досить загравати з москвою, закриваючи очі на її злочини. Визнання Голодомору геноцидом світовою спільнотою має притягнути росію до відповідальності на усіх рівнях, до відшкодувань та компенсацій. Світ має завадити повторенню злочинів москви, стати юридичним гарантом безпеки українців у сусідстві з країною-агресором та змусити росію відповісти за злочини проти українців, які не мають терміну давності – зазначив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Голодомор, день пам'яті жертв голодоморів

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