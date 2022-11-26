У Тернополі вшанували пам’ять жертв Голодомору

На знак пам’яті за тими, хто загинув голодною смертю і став жертвою репресій тоталітарного режиму у роки Голодомору, сьогодні, 26 листопада, на Театральному майдані запалили свічки.
Лампадки виклали у формі великого хреста.
Досить загравати з москвою, закриваючи очі на її злочини. Визнання Голодомору геноцидом світовою спільнотою має притягнути росію до відповідальності на усіх рівнях, до відшкодувань та компенсацій. Світ має завадити повторенню злочинів москви, стати юридичним гарантом безпеки українців у сусідстві з країною-агресором та змусити росію відповісти за злочини проти українців, які не мають терміну давності – зазначив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.