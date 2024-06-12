У Тернополі вручили дипломи двом номінантам громадської відзнаки «Орден Святого Пантелеймона»

«Від початку повномасштабного вторгнення на медичну галузь лягло неймовірне навантаження: сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, поранених військових та цивільних, робота в тилу та на передовій. З усім цим медики Тернопільщини гідно впоралися і продовжують виконувати свої нелегкі обовʼязки. З нашої області до лав Збройних Сил України також приєдналося 110 медиків та студентів. Хочу подякувати кожному за невтомну цілодобову працю та відданість покликанню», – зазначив Віктор Устенко.