У Тернополі ВПО з новонародженими дітьми можуть отримати гуманітарну допомогу

У Тернополі для сімей внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в яких народилися діти видають гуманітарну допомогу. До якої входять дитячі підгузки (розміри 1, 2, 3), пеленальні столики, медичні маски та дезінфектори та інше.

“У Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) продовжує діяти видача гуманітарної допомоги для сімей внутрішньо переміщених осіб (ВПО), в яких народилися діти”, – інформує міська рада.

Для отримання допомоги потрібно наступні документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка про взяття на облік ВПО.

Адреса центру: вул. Миколи Лисенка, 8

Контактні телефони для додаткової інформації: 0675305940, 0671729002.