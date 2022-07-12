8 липня на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні було виконано першу трансплантацію серця в Тернопільській області.

Про це повідомили у Національному інституті серцево-судинної хірургії імeні Амосова.

Донором органу став померлий чоловік із Чорткова. Шанс на порятунок отримав 38-річний пацієнт, який проходив лікування у інституті Амосова та був записаний до “листа очікування” на трансплантацію серця.

Пересадку здійснила команда лікарів Національного інституту спільно із колегами Тернопільської обласної лікарні.

Як зазначають медики, пацієнт – з новим серцем і почувається добре.