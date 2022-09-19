Окопні свічки для військових виготовляють вихованці та викладачі Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації.

Ріжуть гофрований картон, скручують його, запихають у бляшанки. Матеріал приносять волонтери й небайдужі тернополяни, а ще – в центрі є чимало бляшанок з-під консерви місцевого антидепресанта кота Гріма.

«Вибираємо банки відповідної висоти. Вищі – просто не горять і згоряє парафін до кінця, – зауважує «Суспільному Тернопіль» волонтерка, ініціаторка заходу Христина Хлібович. – Така банка в середньому горить від 3 до 5 годин. Є банки, що горять приблизно годину».

Очільниця центру, депутат Тернопільської обласної ради Наталя Турецька наголошує: такі окопні свічки – багатофункціональні. Бійці зможуть використовувати їх і як портативне багаття, і щоби приготувати їжу, і для обігріву.

До того ж, свічку можна використовувати …кілька разів.

«Якщо пробити дірки, – ділиться секретом волонтер Олександр Ружило, – то віск може стікати в нову банку, і з неї – в іншу, котра також даватиме і тепло, і можливість щось приготувати», – розповів Олександр Ружило.

Наразі вихованці й колектив Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації на замовлення військових планує відправити на передову 200 окопних свічок.