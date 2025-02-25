У Тернополі водія “під кайфом ” виявили правоохоронці

Тернопільські патрульні виявили порушника, який 24 лютого близько 17-ї години на вулиці Протасевича керував автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.

У патрульній поліції розповідають, що причиною зупинки автомобіля Volkswagen стало порушення ПДР.

Спілкуючись із 29-річним чоловіком, патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд у встановленому законодавством порядку. Лікар-нарколог підтвердив, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп’яніння.

Тож поліцейські відсторонили порушника від керування та склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) — штраф 17 000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік.