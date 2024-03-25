25.03.2024 09:11

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

У Тернополі водій на швидкості врізався у паливну колонку

25.03.2024

Зоряна Деркач

178

Теми, Події, Оперативно, Тернопільщина, Новини

Поширити:

“Дивом не трапилося вибуху” -, кажуть рятувальники. У Тернополі вчора, 24 березня, трапилася небезпечна ДТП. Водій автомобіля Lincoln, не впорався з керуванням та на швидкості з’їха з дороги і врізався у паливну колонку. Інформацію оприлюднили на сторінці ДСНС в області.

24 березня орієнтовно о 20:30 в м. Тернопіль на вул. Об’їзній, водій автомобіля «Lincoln» не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги на територію автозаправної станції та допустив зіткнення з відбійником паливної колонки. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди травмована 1 особа водій вказаного автомобіля.

На місце події залучалися тернопільські рятувальники, якими здійснено заходи щодо недопущення займання автомобіля та паливної колонки автозаправної станції.

Автотроща на Тернопільщині: повідомляють про постраждалих

 

Джерело: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

Теги: паливна колонка, водій, ДТП, рятувальники

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах