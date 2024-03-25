У Тернополі водій на швидкості врізався у паливну колонку

“Дивом не трапилося вибуху” -, кажуть рятувальники. У Тернополі вчора, 24 березня, трапилася небезпечна ДТП. Водій автомобіля Lincoln, не впорався з керуванням та на швидкості з’їха з дороги і врізався у паливну колонку. Інформацію оприлюднили на сторінці ДСНС в області.

24 березня орієнтовно о 20:30 в м. Тернопіль на вул. Об’їзній, водій автомобіля «Lincoln» не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги на територію автозаправної станції та допустив зіткнення з відбійником паливної колонки. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди травмована 1 особа водій вказаного автомобіля.