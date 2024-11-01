У Тернополі вісім автобусів вийдуть на нові маршрути

У Тернополі найближчим часом на міські маршрути виїдуть вісім нових сучасних автобусів.

Про це повідомляє міська рада.

«Ми працюємо над оновленням рухомого складу, адже частина автобусів вже потребує заміни на нові та сучасні. Наше комунальне підприємство придбало ще вісім автобусів, які найближчими тижнями будуть повністю обладнані та зможуть вийти на транспортну мережу міста», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Придбані автобуси «ATAMAN» на базі «ISUZU» призначені для перевезення пасажирів по місту. Мають 23 сидячих місця для пасажирів, одне місце для людей, які пересуваються на кріслі колісному, обладнані пандусом.

В автобусах є кондиціонери, зручні, комфортні та відкидні сидіння, що відповідають потребам мешканців та сприятимуть зручному й безпечному пересуванню містом.