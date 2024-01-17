У Тернополі військовослужбовці отримають від мерії по 10 000 гривень

Тернопіль продовжує допомагати нашим Героям-захисникам.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради, 156 військовослужбовців з Тернополя отримають по 10 000 гривень. Вони вже звернулися із відповідною заявою та необхідним переліком документів. Загальна суму склала 1 560 000 грн.

Нагадаємо

Напередодні нового 2024 року виконавчий комітет прийняв Положення про надання тернопільським військовослужбовцям грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами у розмірі 10000 гривень. За два тижні 156 військових з Тернопільської громади вже подали необхідні документи на виплати.

Решта військових можуть отримати виплати за наступною процедурою.

Хто має право на допомогу:

військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях, для забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України;

військовослужбовці, зареєстровані на території Тернопільської громади відповідно до прийнятого Положення, тобто до 27 грудня 2023 року.

Які потрібні документи і де їх можна подати

Подати документи тернопільські захисники та захисниці на отримання допомоги зможуть з 1 січня 2024 року у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою м.Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх) у робочі дні.

Необхідні документи для отримання коштів: