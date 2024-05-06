У Тернополі відремонтують 18 багатоквартирних будинків

У Тернополі на умовах співфінансування цього року відремонтують відремонтують 18 багатоквартирних будинків.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

На засіданні виконавчого комітету затвердили титульний список ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської громади на 2024 рік. Туди включено 18 адрес.

У цих будинках проведуть ремонт покрівель та ліфтів, заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж і елементів обладнання та інші роботи капітального характеру. Загальна сума, яку виділили на це з бюджету, становить 6520,00 тис. грн.

Нагадаємо, що у багатоквартирних будинках Тернополя, які експлуатуються понад 10 років, можна провести ремонт на умовах співфінансування. Стати учасником програми можуть як ОСББ, так і управителі будинків (ЖЕКи).

Кошти виділяються за певною пропорцією залежно від виду робіт. Наприклад, при ремонті та реконструкції будівель 70% вартості покриє міська рада, 30% мають зібрати мешканці.