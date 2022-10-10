Від ранку країна-агресор завдала масового ракетного обстрілу по всій території України. Через обстріли жителі Тернополя залишилися без електроенергії та водопостачання.

Наразі аварійні служби вже вирішують питання з відновленням як світла, так і води. Що робити у разі зникнення і чи варто тернополянам робити запаси води – дізнавалися “20 хвилин”.

Без водопостачання тернополяни були протягом кількох годин. Зі слів речника комунального підприємства «Тернопільводоканал» Антона Федорціва, це сталося через вимкнення електроенергії.

– Тернопіль був знеструмлений, а отже без світла не працюють водопровідні насосні станції. Потім ми поступово їх вводили в роботу, але поки набрали необхідну потужність, то минуло дві-три годин. Ось власне і все, – наголосив пан Антон.

Наразі у Тернополі поступово повністю відновили водопостачання. Якщо ж у жителів багатоповерхівок ще немає води, то не треба панікувати. Вода може з’явитися протягом кількох хвилин.

– Я не виключаю, що в окремих районах може ще не бути води. Але це виключно через понижений тиск води. Буквально через пів години будемо відновлювати потужності роботи насосних станцій. І тоді все працюватиме в повному обсязі, – додає речник КП «Тернопільводоканал».

Не забувайте про колонки-качалки

Жителів Тернополя неодноразово попереджали про можливі перебої водопостачання. Тож, сьогодні кожен вдома повинен мати базовий запас води. За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, запас води необхідно робити мінімум на дві-три доби на кожного члена сім’ї.

– Потрібно використовувати питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць), пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їх наявності, фасовану бутильовану воду та воду в ємностях для індивідуального користування. Зберігати питну воду потрібно у закритих ємностях, – наголошують в МОЗ України.

Якщо ж з певних причин ви не встигли зробити запас води, тоді у КП «Тернопільводоканал» нагадують про колонки-качалки. Їх у Тернополі понад 50 штук. Воду з колонок–качалок радять використовувати в технічних цілях, а вживати її в їжу – після кип’ятіння.

Також у місті працює два бювета – на бульварі Данила Галицького та вулиці Юності. Вони обладнані генераторами, тож навіть якщо немає електроенергії – вони працюватимуть.

Чи працюють автомати розливу?

Також для запасів питної води тернополяни можуть скористатися автоматами розливу. Вони наявні у кожному мікрорайоні міста. Зі слів працівника сервісного центру підприємства «Долина плюс» пана Романа, наразі з понад 65 встановлених автоматів розливу у місті порожні всього кілька.

– Так, я бачу, що в деяких автоматах наразі дійсно немає води, але тернополянам не варто панікувати. Наші працівники сьогодні ж її підвезуть і все зроблять, щоб люди могли запастися водою. Наголошую, наші автомати без електроенергії не працюють. Як тільки зникає електроенергія в місті, не спрацьовує система наливу, – каже він.

Ознайомитися з місцями розташування автоматів розливу питної води можна за посиланням.

Тому працівники КП «Тернопільводоканал» радять місцевим жителям вже зараз зробити запас води, адже не ніхто не знає про плани країни-агресора.