Простір призначений для захисників України та членів їх сімей. 26 серпня о 13:00 у «Домі ветерана» відбудеться відкриття громадського простору «Плюс плюс ++» для ветеранів та близьких всіх тих, хто зараз захищає Україну. Проєкт реалізовується у рамках партнерської програми Veteran Hub «Плюс Плюс ++».

Про це повідомляє Правий сектор/Тернопільщина.

На події команди «Дому ветерана» та Ветеран Хабу презентують формат проєкту та можливості, які він відкриє тернопільській громаді.

— З першого дня повномасштабної війни Дім ветерана став справжнім домом для волонтерів і доброчинців, які працювали щоденно для забезпечення фронтових підрозділів Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор», — йдеться у повідомленні. — Завдяки активній волонтерській діяльності команді Дому ветерана вдалось забезпечити роту, у якій воюють засновники Дому ветерана, зокрема керівник простору – Сергій Коновал. А також допомогти бійцям інших підрозділів ЗСУ, госпіталям, внутрішньо переміщеним особам. Наступним етапом розвитку ветеранського простору є облаштування комфортного простору для захисників України та їх сімей.

Що таке Простір «Плюс Плюс ++»

Простір «Плюс Плюс ++» — це місце, де близькі захисників і захисниць зможуть отримати підтримку та розуміння. Також це точка, з якої ветерани повертатимуться з війни до своїх громад, зазначають організатори ініціативи.

Мета проєкту «Плюс Плюс ++» — просування високого рівня розвитку Ветеран Хабу прагне залучити організації ширшого кола до місії реінтеграції ветеранів і підтримки їх родин.

Влітку 2021 року було відкрито вісім просторів-партнерів «Плюс Плюс ++», частина з яких закрилась через окупацію. Нині «Дім ветерана» приєднується до мережі, щоб підтримати ветеранів та родини захисників і захисниць у Тернополі.

Чим можуть допомогти?

Простір у «Домі ветерана» відкриють для відвідувачів з 1 вересня. Він працюватиме у будні з 15 до 19 за адресою: Тернопіль, проспект Злуки, 53 (біля Ощадбанку). Тут можна буде:

побути серед своїх;

попрацювати та випити кави;

відвідати або провести події у просторі;

отримати онлайн-послуги Ветеран Хабу — підтримку юристів, психологів та консультантів з пошуку роботи.

З питаннями щодо партнерської програми «Плюс Плюс ++» у Тернополі звертайтеся до координаторки простору Вероніки Дзембуляк:+38 067 322 05 88, ternopil@plusplus.org.ua

Реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfJLJZHQHU…/viewform…

Нагадаємо, ветеранський простір «Дім ветерана», що на проспекті Злуки, 53 у Тернополі, почав свою діяльність у Тернополі у грудні 2021 р. Ветерани та члени їх сімей мають можливість безоплатних юридичних та психологічних консультацій. Періодично організатори запрошують на тренінги, семінари, лекції, тренування, якісне дозвілля учасників АТО/ООС, добровольців, інвалідів війни, волонтерів та членів їхніх сімей.

Довідка

Veteran Hub заснований у Києві у 2018 році як простір для підтримки ветеранів АТО/ООС. Наразі організація надає послуги близьким захисників та захисниць особисто у Вінниці й області, Лінія підтримки та партнерські простори «Плюс Плюс ++» працюють по всій Україні.