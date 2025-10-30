У Тернополі відкриють артпростір, де навчать долати стрес засобами мистецтва

Розпочався набір на навчання дітей та дорослих на різноманітні мистецькі напрямки в Освітньому артпросторі «ЛІРА», який розташувався у центральній частині міста Тернополя за адресою: вул. Замкова, 7.

Освітній артпростір «ЛІРА» – це сучасний мистецький хаб для людей різних вікових категорій, що поєднує навчання, культурний розвиток та творчу реалізацію.

Простір впроваджує інноваційні освітні програми з різних видів мистецтва, майстер-класи, виставки та заходи, сприяючи розвитку творчих здібностей, креативного мислення у всіх вікових категоріях, забезпечуючи психоемоційне розвантаження та відновлення.

Тут для дітей та дорослих пропонують навчання гри на музичних інструментах: фортепіано, гітара, бандура, скрипка, флейта; уроки вокалу, дикції та культури мовлення, заняття з акторського мистецтва.

Також передбачені групові заняття з музичної грамоти, образотворчого, театрального та хорового мистецтв.

Фахівці «ЛІРИ» також розробили унікальні інноваційні програми протидії емоційному вигоранню та стресу засобами мистецтва: «Турбота про тих, хто турбується про інших», «10 кроків до внутрішньої гармонії», «Я малюю музику» та інші.

Більше інформації – https://www.facebook.com/share/p/1GLcJVbKu1/

Довідки за телефоном: +380678608876