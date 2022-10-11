Освітні заклади Тернопільщини знову перейшли на дистанційне навчання. Усе це через масовий ракетний обстріл України, що влаштувала країна-агресор протягом останніх двох днів.

І якщо всі учні до кінця поточного тижня повністю переходять на навчання в онлайн-режимі, то ось у дошкільнят є можливість відвідувати садочки. Щоправда, лише чергові, пише “20 хвилин”.

– Уже два дні діти (10-11 жовтня) не відвідують школи і навчаються в онлайн-форматі. Ті дітки, які вчора опинилися під час повітряної тривоги у садочку або школі, були переведені у сховище. Там вони знаходилися з працівниками закладу до завершення повітряної тривоги. Але більшість батьків ще не встигли привести дітей до закладів. У вівторок, 11 жовтня, ми знову спостерігали багатогодинну повітряну тривогу по всій Україні, – розповідає начальниця управління освіти та науки Тернопільської міськради Ольга Похиляк.

Увага! Школи Тернополя працюватимуть в дистанційному форматі до 14 жовтня включно. Чи сядуть діти за парти 17 вересня, усе залежатиме від безпекової ситуації. Якщо ж відбудуться зміни або дистанційне навчання подовжать керівництво школи проінформує батьків.

Що стосується роботи дитячих садочків Тернополя, то від 11 жовтня більша частина з них не працюватиме. Зі слів пані Ольги, знову ж таки все через довготривалі повітряні тривоги.

– Зранку всі садочки Тернополя відкрили свої двері для вихованців. Але ж знову ця повітряна тривога, і більшість дітей просто не прийшли до закладу. У деяких закладах було двоє-п’ятеро вихованців, а є такі, що взагалі цілий день порожні. Та це зрозуміло, батьки бояться відпускати своїх дітей і залишаються разом із ними вдома, – каже вона.

Проте, не всі можуть дозволить собі залишити дитину вдома навіть у такій ситуації, адже постійно працюють. Для таких родин у кожному мікрорайоні Тернополя працюватимуть чергові садочки.

– Ми вирішили відкрити п’ять чергових садочків у Тернополі. Так, у мікрорайоні БАМ працюватимуть два садочки – №4 і №17, у мікрорайоні Східний – садочок №20, у центральній частині міста – садочок №19 і на Дружбі – садочок №37. Ці садочки мають первинні укриття з вентиляцією, каналізацією і всім необхідним для нормального перебування дітей під час повітряної тривоги. Тож за потреби батьки можуть привести дітей. У випадку повітряної тривоги всіх дітей переведуть у первинне укриття, – наголошує пані Ольга.

Відвідувати садочки на цьому тижні можуть всі діти, не враховуючи ясельні. Коли відкриють всі дошкільні заклади, залежить від безпекової ситуації як у Тернополі, так і в Україні в цілому.