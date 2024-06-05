У Тернополі відкрили виставку-музей газет і журналів

«Історія в слові, слово в історії». Під такою назвою напередодні Дня журналіста у Тернополі відбулася знакова подія – відкриття виставки-музею газет і журналів, зініційованої заслуженим журналістом України, головним редактором газети «Сільський господар» Богданом Новосядлим.

Звісно, що до її відкриття долучилося й чимало інших журналістів, які намагалися посприяти у наповненні експозиції раритетними екземплярами друкованих видань, що виходили на теренах нашої області в різні роки. Загалом до формування експозиції виставки-музею преси уже долучились більше п’ятдесяти краян.

Така презентація є особливо вагомою у наш час, адже маємо з одного боку інформаційну війну, а з іншого – масове закриття друкованих видань через проблеми з фінансуванням і не тільки.

Тому під час відкриття експозиції особливо гостро звучали тези – друковані ЗМІ потребують підтримки держави, меценатів, адже газета чи журнал у бібліотеці чи архіві, то не інтернеті публікації, що частенько бувають одноденками, а справді історія в слові та слово в історії.

За словами Богдана Новосядлого, враховуючи катастрофічне становище друкованих видань в Україні і на Тернопільщині зокрема, що полягає у закритті значної кількості регіональних газет, майже усіх районом у нашій області. Зрештою і центральних видань, таких як «Голос України» та «Урядовий кур’єр», відсутність підтримки з боку органів влади, безвідповідальне ставлення керівництва «Укрпошти» до передплати і доставки газет на місцях. Тому організатори виставки прагнули привернути увагу громадськості до важливості друкованих ЗМІ та зберегти ці інтелектуально-інформаційні скарби для наступних поколінь.

Основу виставки складають понад 350 найменувань видань, 250 з яких виходили на Тернопільщині. Вони систематизовані у 20 розділів, які охоплюють столітню історію преси.

Найстарішими виданнями в експозиції є газета «Діло» 1918 року – доби Української Народної Республіки і «Українські вісти», яка виходила в Тернополі у 1919 році. Її редакція знаходилась у колишньому готелі «Подільський» (нині – «Україна»). Ці експонати до музею передав тернопільський краєзнавець і письменник Іларіон Пилипець.

Також в експозиції є акуратні підшивки газет і журналів, що вийшли у світ ще до другої світової війни: «Золотий колос», «Сільський господар», «Хліборобська молодь», «Дзвіночок», інші.

Своєрідним патріархом преси є часопис «Сільський господар», який з 1926 року виходив у Львові для Галичини та Волині і на наших теренах цей часопис користувався особливою популярністю. Тривалий час до Другої світової війни редактором «Сільського господаря» був відомий організатор кооперативного руху, доктор сільськогосподарських наук, уродженець Заліщанщини Євген Храпливий. Активіст «Просвіти» Микола Трач з Чортківського району не тільки пропагував цей часопис, але й бережно зберігав його. Молода журналістка, його внучка Вікторія Маньовська люб’язно передала його підшивки «Сільського господаря» за 1928, 1929 і 1930 роки.

В експозиції широко представлені і часописи радянської доби, обласні, районні, міські газети, політична преса, патріотичні, освітні, духовні, культурницькі видання, а також галузеві – промислових підприємств, агроформувань, обласних відомств, територіальних громад, приватних осіб.

Окрім преси Тернопільщини на виставці є всеукраїнські видання, газети з інших регіонів, які нині друкуються в Тернополі, з прифронтових, східних теренів України, а також зарубіжні часописи.

Заслужений діяч мистецтв України Олег Герман взяв безпосередню участь в концепції формування виставки. Радіожурналіст і краєзнавець Роман Островський з Копичинців передав понад пятдесять найменувань різних газет. Староста села Баворів Великогаївської громади Назар Брегін подарував вісім змістовно оформлених стендів колишнього місцевого музею журналістики, який кілька років тому заснував світлої пам’яті талановитий журналіст і невтомний ентузіаст музейної справи Богдан Свіргун.

Що ж сказати на завершення? У першу чергу хочу привітати усіх з Днем журналіста, який святкуємо 6 червня. Побажати своїм колегам здоровя, творчого натхнення, гідної оплати праці і, як говориться, тримати руку на пульсі часу, бо така в нас робота.

Переконана, що варто висловити вдячність Богдану Теодоровичу Новосядлому, який втілив у життя добру ідею. Адже багато хто замислювався над створенням подібного музею, однак зробив потрібну та оригінальну справу саме він. Такий музей може стати туристичною родзинкою Тернополя і місцем, де збиратимуться пошановувачі друкованої преси та журналістики загалом. Також це справжнє місце історичної пам’яті про журналістику та журналістів нашого краю.

Попри жахливу війну, подвиги українських захисників, за що їм щира подяка, журналісти продовжують творити, залишати через слово пам’ять про події, з якими ми щоденно стикаємося, про світ, в якому ми живемо. І саме через друковане слово це дісталося нам і це залишиться для наступних поколінь.

Галина ВАНДЗЕЛЯК

На фото авторки: експозиція виставки; під час відкриття виставки-музею преси представники журналістики краю – Богдан Новосядлий, Оксана Новосельська, Степан Слюзар, Василь Томин, Ганна Макух, Василь Тракало, Степан Татарський, Роман Островський, Володимир Барна, Петро Гудима.