У Тернополі відкрили сучасний реабілітаційний простір для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

10 грудня в дитячому консультативно-діагностичному відділенні КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» (вул. Гоголя) офіційно запрацював новий реабілітаційний простір для дітей і підлітків з неврологічними, ортопедичними захворюваннями та порушеннями опорно-рухового апарату.

Проєкт реалізовано спільно Тернопільською міською організацією Товариства Червоного Хреста України та Тернопільською міською радою за підтримки програми BraVo – розвиток організацій та волонтерства УЧХ.

На відкритті були присутні заступниця начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Ірина Питель і медичний директор з педіатрії міської комунальної лікарні №2 Олег Кобрин.

Простір обладнано всім необхідним:

реабілітаційна бігова доріжка та велотренажер

шведська стінка, бруси, степ-платформа

балансувальні півсфери й подушки

фітболи, еспандери, табурет на колесах

спеціальні килимки та тренажери

Новий центр уже приймає перших маленьких пацієнтів. Послуги безкоштовні для мешканців громади.