У Тернополі відкрили пам’ятну таблицю Патріарху Мстиславу

14 вересня, в день свята Воздвиження Чесного й Животворчого Хреста Господнього, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон очолив святкову Божественну літургію у другому кафедральному Свято-Воздвиженському храмі Тернополя. Його високопреосвященству співслужили настоятель храму протоієрей Димитрій Лисак та запрошене духовенство.

Під час літургії владика Тихон звершив ієрейську хіротонію над дияконом Миколаєм Дідушком. По завершенні богослужіння високопреосвященнійший владика привітав настоятеля і парафіян з престольним святом та благословив. Відтак було завершено водосвятнй молебень, а також відбулося освячення пам’ятної дошки першому в історії України Патріарху Київському і всієї України, Предстоятелю Української Автокефальної Православної Церкви – Мстиславу (Скрипнику), який відслужив цьому храмі Воздвиження Чесного Хреста Божественну Літургію 9 грудня 1990 року.

Варто зазначити, що прихильник зближення всі християнських церков, почесний громадянин м. Тернопіль (1991) Патріарх Мстислав (1898–1993) проживав і неодноразово перебував на Тернопільщині. Він, учасник Визвольних змагань 1917–1921 рр. (старшина Армії УНР, після поранення лікувався у Тернополі). У 1922–1925 рр. жив у м. Заліщики, наприкінці 1920-х з сім’ю в с. Борсуки, що на Лановеччині, де працював у волосній управі, діяльний у «Просвіті», співорганізаторів хорів у селах Татаринці та Краснолука.

У Почаєві вів переговори з митрополитом Української автономної церкви Олексієм (Громадським) про об’єднання двох церков і 8 жовтня 1942 р. підписав «Акт поєднання».

На початку 1990-х неодноразово відвідував Тернопільщину, зокрема м. Кременець (листопад 1990), Тернопіль (листопад 1990, червень 1991), Підволочиськ (червень 1991). У Заліщиках на будинку, де жив майбутній Патріарх встановлено барельєф і меморіальну таблицю.