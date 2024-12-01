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Головна / Новини / У Тернополі відкрили оновлений магазин взуття inShoes із суперцінами
01.12.2024
Галина Кіт
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Новини, Поради і розваги, Теми, Тернопільщина
У Тернополі відкрили оновлений магазин inShoes з суперцінами на взуття.
Взуття, сумки та одяг чекають на Вас за суперцінами за новою адресою inShoes у Тернополі по вул. М. Шептицького, 5-А.
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