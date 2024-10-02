У Тернополі відкрили меморіальну стелу «Воїнам, загиблим за волю України»

1 жовтня у Тернополі відбулися урочистості та спільна молитва з нагоди Дня захисників і захисниць України, Дня ветерана, 82-ої річниці УПА, свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Українського козацтва.

Розпочали урочистості з хвилини мовчання та Гімну України. Під час заходу відкрили та освятили новий елемент меморіальної стели “Воїнам, загиблим за волю України”.

Священники освятили оновлену меморіальну стелу та відправили поминальний молебень за упокій душ всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя за незалежність нашої держави.

Присутні поклали квіти та запалили лампадки, аби пам’ять про українських воїнів жила у наших серцях.