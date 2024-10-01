У Тернополі відкрили меморіальну дошку в честь полеглого Героя

На фасаді тернопільської школи №24 відкрили меморіальну дошку на честь Назарія Шимківа.

1 жовтня на фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи № 24 урочисто відкрили меморіальну таблицю захиснику, тернополянину та випускнику цієї школи Назарію Шимківу. До її відкриття долучився міський голова Сергій Надал спільно з духовенством, родичами, друзями та школярами, повідомляють у міській раді.

“Дуже символічно, що саме у День захисників і захисниць України та свята Покрови Богородиці ми відкриваємо меморіальну дошку на честь воїна Назарія Шимківа, який віддав своє життя за незалежність України. Назар був не тільки учнем цієї школи, а й справжнім патріотом, який у вирішальний момент обрав шлях захисника своєї Батьківщини. Він був стрільцем і кулеметником, а також надійним товаришем і відважним воїном, – зазначає міський голова Сергій Надал. – На жаль, Назар загинув у боях під Бахмутом, але його подвиг навічно залишиться в серцях українців і в історії нашого міста. Його приклад буде натхненням для майбутніх поколінь та учнів цієї школи, які щодня бачитимуть пам’ятний знак і згадуватимуть про його жертовність та любов до країни. Щирі співчуття рідним Назарія Шимківа та вічна пам’ять усім загиблим Героям” – сказав Сергій Надал.

Назарій Шимків народився 17 лютого 1991 року в Тернополі. Він навчався у школі № 24, проходив службу в армії, а після повернення працював механіком. Влітку 2022 року добровільно пішов на фронт де загинув 9 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Похований 16 лютого 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища.

Військовому посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин Тернополя» за вагомий особистий внесок у становлення української державності та особисту мужність і героїзм у виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.